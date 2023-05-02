المنافذ الحدودية تمنع تهريب (144) فيزا كارت من مطار النجف الدولي

2023/05/02 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن تمكن

ملاكاتها العاملة في منفذ مطار النجف

الدولي من منع تهريب (114) فيزا كارت كان

مسافرا عراقيا يحاول اخراجها لتهريب

العملة.





واكدت الهيأة في بيان صحافي اطلعت عليه

وكال

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