المرور تعلن توفير العقود المرورية في مقرها بشكل دائم

2023/05/02 | 11:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المواطنين الى التبليغ عن المكاتب المخالفة وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار.

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