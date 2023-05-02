أراضٍ وقروض وزيادة بالرواتب.. السوداني يصدر حزمة توجيهات لدعم العمّال

2023/05/02 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

السوداني يوجّه بشمول شريحة العمال المشمولين بقانون الضمان بتخصيص قطع الأراضي السكنية لغير المستفيدين

السوداني يوجّه برعاية ودعم كبار السن من الطبقة العاملة

السوداني يوجّه بشمول شريحة العمال المضمونين بالقروض الميسرة وإبداء التسهيلات القانونية والمالية

السوداني: حسم موضوع المبالغ المالية المترتبة بذمة شريحة العمال المضمونين وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستيفائها خلال 30 يوماً

السوداني يوجّه بمنح المتقاعدين المضمونين من القطاع الخاص أولوية العلاج والرعاية الصحية

السوداني يوجّه بإقامة النُصب التذكارية لتجسيد دور العامل

السوداني يوجّه بوضع مشروع قرار ينظم آلية الاستفادة من خدمات العمال وتنظيم الانتقال بين القطاعين العام والخاص

السوداني يوجّه بوضع مشروع قرار يتضمن زيادة الحد الأدنى لراتب العمال

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