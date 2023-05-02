المرور تعلن توفير العقود المرورية في مقرها بشكل دائم

2023/05/02 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن توفير العقود المرورية في مقرها بشكل دائم.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بمتابعة من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد التميمي تم توفير العقود المرورية في مقر مديرية المرور العامة وبشكل دائم"، داعية "أصحاب مكاتب بيع العقود التوجه لاستلام العقود المرورية".

ووجّهت المديرية وفقاً للبيان "مكتب مديرية أمن الأفراد ومكتب الاستخبارات في مديرية المرور لمتابعة مكاتب العقود المرورية التي تتلاعب بأسعار العقود خارج التسعيرة الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المكاتب المخالفة".

ودعت المديرية، "المواطنين إلى التبليغ عن المكاتب المخالفة وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار خدمةً للصالح العام".

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