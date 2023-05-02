انخفاض في أسعار صرف الدولار بالعراق

2023/05/02 | 12:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، انخفاضا أمام الدينار العراقي بالأسواق المحلية.

وجاءت الأسعار كالآتي:

ـ أسعار البيع 142.000 دينارا لكل 100 دولار.

ـ أسعار الشراء 141.000 دينارا لكل 100 دولار.

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