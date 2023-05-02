السوداني يصدر 14 توجيهاً

2023/05/02 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بشمول شريحة العمال المشمولين بقانون الضمان بتخصيص قطع الأراضي السكنية لغير المستفيدين.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء وحصلت عليها (بغداد اليوم)، فأن "الأخير، وجه برعاية ودعم كبار السن من الطبقة العاملة، وشمول شريحة العمال المضمونين بالقروض الميسرة وإبداء التسهيلات القانونية والمالية".

واضاف أن "حسم موضوع المبالغ المالية المترتبة بذمة شريحة العمال المضمونين وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستيفائها خلال 30 يوماً".

واشار الى أنه "تم شمول المتقاعدين المضمونين بنسبة تخفيض 25% من تذاكر السفر ذهابا واياباً مرة واحدة سنوياً".

أدناه نص الوثيقة:

https://drive.google.com/file/d/16lzZEQESxxeqxWlINEllKeqd7vHGjOdQ/view

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