حمدوك يحذر من تداعيات حرب السودان: استمرارها يضر العالم بأسره

2023/05/02 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، من خطورة الصراع على دول المنطقة، فيما أكد أن استمرار الحرب وانتشارها نحو رقعة أوسع قد يضر العالم بأسره.

واقترح حمدوك في بيان له " إشراك القوى المدنية والعسكرية في مفاوضات شاملة واستئناف العملية السياسية في البلاد".

كما دعا الى " وقف فوري لإطلاق النار بين المتحاربين، يخضع للمراقبة والاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية دائمة".

وحث على "إجراء حوار عاجل بين الجيش والدعم السريع لتوفير الأساس لوقف دائم لإطلاق النار"، مطالبا "زعماء دول العالم بجعل قضية السودان في مقدمة أولوياتهم".

هذا ويستمر القتال بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع للأسبوع الثالث على التوالي، مخلفاً العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء.

المصدر: وكالات

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