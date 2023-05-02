أكاديميون يشكون

2023/05/02 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

طالب عدد من الأكاديميين والطلبة والمراقبون، اليوم الثلاثاء، السلطات العراقية بالتدخل لإنهاء ظاهرة الجامعات الوهمية.

وذكر أكاديميون لـ(بغداد اليوم) أن، "منح الشهادات الفخرية من جامعات تحمل أسماءً وهمية يعتبر إساءة إلى المسيرة العلمية والأكاديمية ونسف لجهود الجامعات الرصينة".

وأشاروا إلى، أن" الجهات الأمنية لاسيما جهاز الأمن الوطني مطالب بالتدخل لوقف مثل هذا الظاهرة التي تبدد جهود الطلبة الحاصلين على معدلات عالية وبذلوا جهودا علمية للوصول إلى مراحل الدراسات العليا بينما تنسف هذه الجهود بما يسمى شهادات فخرية مقابل الاموال ومن جامعات بأسماء رنانة لا قيمة علمية لها ولا بنى تحتية ولا مختبرات علمية ودون اجراء مناقشة للرسائل والأطاريح".

وانتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي جامعات تحت أسماء عالمية معروفة تسمح للطلبة العراقيين بالدراسة عن بعد، مقابل الحصول على الأموال، بعضها تكون ضمن إطار عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.





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