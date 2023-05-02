القضاء يرفع اشارة الحجز عن عقارات المتهم الاول بسرقة الامانات الضريبية

2023/05/02 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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بقرار قضائي رفعت الاشارة عن عقارات المتورط الاول بسرقة اموال الامانات الضريبة، قرار يراه مختصون بانه بعيد عن السند القانوني.

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