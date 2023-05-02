2023/05/02 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MuDDc67J7Ss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتقاماً للقرم .. بوتين يهز قلب اوكرانيا بصواريخ الكروز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتقاماً للقرم .. بوتين يهز قلب اوكرانيا بصواريخ الكروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).