النفط يرتفع رغم مخاوف من ضعف الطلب الصيني وتوقعات الفائدة

2023/05/02 | 12:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد تراجعها في التعاملات الآسيوية الصباحية الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط لتعكس الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وذلك في وقت تلقي فيه البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من الصين والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بظلالها على السوق.وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس “الضغط السلبي على النفط يعني أن التعافي الاقتصادي في الصين […]

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