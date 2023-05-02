علماء يرصدون ما يحدث داخل مخ الإنسان قبل لحظات من الموت

2023/05/02 | 12:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء لوجود نشاط دماغي "شبيه بالوعي" لدى المرضى الذين يحتضرون وذلك في دراسة تعطي رؤى جديدة للموت، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".

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