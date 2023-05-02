النقد الدولي يرفع توقعاته الاقتصادية لمنطقة آسيا لعام 2023

2023/05/02 | 12:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق النقد الدولي: النمو في المنطقة سيكون مدفوعاً بشكل أساسي بتعافي الصين.

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