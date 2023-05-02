المرجع الاعلى السيستاني يحرم بيع وشراء الدراجات النارية المصادرة من الجهات الأمنية

2023/05/02 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، استفتاءً حول شراء الدراجات النارية التي تصادرها الجهات المعنية بعد حجزها من أصحابها.

أدناه نص الاستفتاء مع الإجابة:

س/هناك دراجات نارية تأخذها الحكومة من المخالفين وتبقى عندها فترة معينة بسبب عدم مراجعة المخالف لها او لأي سبب آخر تصادرها الحكومة وتبيعها لمتعهد ليعرضها للبيع، السؤال هل يجوز شراءها والتصرف بها، علماً ان المرور تعطي فيها لوحة رسمية وقانوية؟

الجواب: كلا لا يجوز ذلك في مفروض السؤال.

المستند:- مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

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