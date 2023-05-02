الإعدام بحق خمسة مجرمين قاموا بعمليات تفجير في بغداد

2023/05/02 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء، احكاما بالاعدام بحق خمسة مجرمين لقيامهم بعمليات تفجير في بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان أن “محكمة جنايات الكرخ أصدرت أحكاما بالإعدام بحق خمسة مجرمين قاموا بعمليات تفجير في بغداد، بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وتحقيقاً لغايات ارهابية”.

وأضاف البيان، أن “محكمة جنايات الكرخ أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة اشتراكهم بحادث تفجير عبوة ناسفة في محافظة بغداد منطقة الكاظمية”.

وتابع: “كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بحق مجرمين بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة اشتراكهم بحادث تفجير حزام ناسف على زوار الامام الحسين (ع) في بغداد الدورة مما ادى الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين”.

وبين أن “المحكمة اصدرت قراراتها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1وبدلالة المادة الثانية /1 و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005”.

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