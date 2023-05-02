وسط صراخ النسوة.. فرق رفع التجاوزات تعتدي على مواطنين في النجف (فيديو)

2023/05/02 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

اعتدت فرق مختصة لرفع التجاوزات في محافظة النجف، على عدد من المواطنين الساكنين بتلك المناطق.

وأوضح مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، "صراخات نساء مستغيثات، وعمليات كر وفر للمواطنين بعد أن قامت فرقة متخصة لرفع التجاوزات بالاعتداء عليهم".

وناشد أحد المواطنين "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإغاثتهم وانصافهم بعد أن شرعت تلك الفرق بهدم منازلهم في المناطق المتجاوزة بمحافظة النجف".

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