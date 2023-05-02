وزير العمل يوجه بتشكيل مجلس تنسيقي بين النقابات العمالية

2023/05/02 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل مجلس تنسيقي للاتحادات والنقابات العمالية.

وقال المكتب الإعلامي للأسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، جدد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها"، مشيرا الى أن "الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الاتحادات والنقابات العمالية".

وأكد الاسدي خلال اجتماعه بلجنة تقصي الحقائق من منظمة العمل الدولية أن "وزارة العمل ليس لديها اي علاقة بالخلاف بين النقابات العمالية ودورها يقتصر على معالجة الخلافات والتقليل من اثارها على العمال باعتبارها معنية في الدفاع عن حقوقهم واقرار التشريعات التي تتلائم وتخدم هذه الشريحة".

واوضح أن "علاقة الوزارة بالاتحادات علاقة متوازنة وهناك مادة قانونية تشير الى التعامل مع الاتحاد الاكثر تمثيلا"، لافتا الى أن "هناك حاجة لاجراء مسح بدعم من منظمة العمل الدولية فضلا عن عقد ورشة مع كل الاتحادات والنقابات للتثقيف باتجاه التعددية والحرية النقابية".

وتابع أن "الوزارة سبق وان عقدت اجتماعا مع رؤساء جميع الاتحادات واستمعت لوجهات النظر فيما وجهت بتشكيل مجلس تنسيقي للاتحادات والنقابات العمالية واصدرت امرا بذلك"، مبينا أن "هذا المجلس سيساعد كثيرا في حل الاشكالات والتقليل منها لان الخلافات تنعكس على مصلحة العمال في حين ان مهمة النقابات هي الدفاع عن حقوقهم".

وأكد الاسدي "استعداد الوزارة لدعم عمل اللجنة ومساعدتها في تقريب وجهات النظر والوصول الى نتائج تصب في صالح العراق والطبقة العاملة"، مشيرا الى أنه "لابد من تعديل بعض التشريعات منها قانون التنظيم النقابي ليكون منسجما مع المعايير والاتفاقيات الدولية".

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