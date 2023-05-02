2023/05/02 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي”.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “بحسب الاحصائية الاولية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تحصي إيرادات شهر نيسان الماضي المركز الخبري الوطني.

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