نحو 8 مليارات دولار.. إيرادات العراق من النفط في نيسان 2023

2023/05/02 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم

الثلاثاء، عن مجموع الصادرات

والايرادات المتحققة لشهر نيسان

الماضي، بحسب الاحصائية الاولية

الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية

"سومو".

وذكرت في بيان تلقته وكالة نون

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