الإعدام شنقاً لخمسة مدانين بعمليات تفجير في بغداد

2023/05/02 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ أحكام

بالإعدام بحق خمسة مجرمين قاموا

بعمليات تفجير في بغداد بهدف زعزعة

الامن والاستقرار في البلاد وبث الرعب

والخوف في نفوس المواطنين وتحقيقاً

لغايات ارهابية.

وذكر بيان لاعلام

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