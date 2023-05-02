2023/05/02 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، حصيلة الواجبات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى خلال مدة أسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها ضبط 55 عجلة مطلوبة.. حصيلة أمنية خلال أسبوع ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها ضبط 55 عجلة مطلوبة.. حصيلة أمنية خلال أسبوع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).