الجماعات الإرهابية تبتكر طرقا جديدة لبث دعايتها على الانترنت

2023/05/02 | 13:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء الإرهاب: الجمهور أيضًا عليه أن يلعب دورًا في البقاء يقظًا تجاه سقوط الشباب فريسة بيد الجماعات الإرهابية.

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