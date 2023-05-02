2023/05/02 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العفو العام ..المساري يكشف اسرار اجتماع الخنجر والاطار التنسيقي الأخير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العفو العام ..



المساري يكشف اسرار اجتماع الخنجر والاطار التنسيقي الأخير قناة التغيير الفضائية.

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