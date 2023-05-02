2023/05/02 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات الكرخ أحكاما بالإعدام بحق خمسة مجرمين قاموا بعمليات تفجير في بغداد بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة اشتراكهم بحادث تفجير عبوة ناسفة في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بحق مجرمين اثنين بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة اشتراكهم بحادث تفجير حزام ناسف في منطقة الدورة مما ادى الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الكرخ تصدر أحكاما بالإعدام بحق 5 مدانين بعمليات تفجير في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات الكرخ تصدر أحكاما بالإعدام بحق 5 مدانين بعمليات تفجير في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).