احباط محاولة تهريب 144 فيزا كارد من قبل مسافر عراقي بمطار النجف

2023/05/02 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية احباط محاولة لتهريب مئة واربع واربعين بطاقة للدفع الآلي في منفذ مطار النجف الدولي.

وأوضحت الهيئة في بيان ان كوادرها في المطار تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي بحوزته مئة وأربع واربعين “فيزا كارد” معدة للتهريب مشيرة إلى تنظيم محضر ضبط اصولي وتسليم المتهم مع المضبوطات الى مركز شرطة المطار لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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