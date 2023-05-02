الرئيس رشيد يأمل بتشكيل مجلس تعاون تجاري واقتصادي مع إيطاليا

2023/05/02 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، عن أمله بتشكيل مجلس تعاون تجاري واقتصادي مع إيطاليا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو والوفد المرافق له بحضور السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو غريغانتي".

واضاف أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الأمني بين البلدين"، حيث أكد رئيس الجمهورية عمق العلاقات مع إيطاليا"، مشيرا إلى أن "العراق يسعى ألى المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات التكنولوجية في مجال المياه والبيئة، إضافة إلى توسيع أطر الشراكة في مجالات التدريب والإعداد للقوات الأمنية، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأكد الرئيس رشيد أن "الحكومة لديها برنامج مكثف منح الأولوية لترسيخ الأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية لتنفيذ البرنامج الحكومي، كذلك تطوير الخدمات العامة والبنى التحتية وتشجيع فرص الاستثمار، منوها فخامته إلى أن العراق سبق وأن عانى من الحروب والإرهاب والعنف واليوم ينعم بالأمن والاستقرار".

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله بـ "تشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا، مشيدا فخامته بدورها في مساندة الشعب العراقي في حربه ضد تنظيم داعش وجهوده لحماية أمنه واستقراره".

من جانبه، أكد الوزير كروستو "حرص إيطاليا على استمرار دعمها للعراق ورغبتها في تعميق أسس العلاقات لتشمل العديد من المجالات خاصة في المجالات الأمنية والاستخباراتية والبيئية والمياه والصناعة وبما يحقق المصالح العليا للبلدين"، معربا عن "سعادته للتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق خاصة في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار".

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