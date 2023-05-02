الإتحادية توضح مدى صلاحياتها في الحكم بإجراء يصدر عن مجلس الوزراء

2023/05/02 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً يوضح مدى صلاحيتها في الحكم بإجراء يصدر عن مجلس الوزراء.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه " وفقا الى المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 36 / اتحادية/2022 فأن طلب المدعي الحكم بعدم دستورية إجراء صادر عن مجلس الوزراء يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا".

وأشارت المحكمة الى أن "اختصاصها بالرقابة الدستورية يمتد إلى القوانين والأنظمة فقط وفقاً لما ورد في المادة 93/أولا من الدستور".

نص القرار: التفاصيل

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