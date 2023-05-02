2023/05/02 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقدت إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن شركة Boeing الأميركية لصناعة الطائرات، لمناقشة عدة ملفات "مهمة" تتعلق باستمرار العمل المشترك لتطوير وتحديث أسطول الناقل الوطني.

وقال مدير عام الشركة مناف عاجل، بحسب بيان لوزارة النقل، إنه "تم عقد الاجتماع استناداً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي من أجل مناقشة كافة التحضيرات الفنية والتشغيلية لاستقبال طائرة الأحلام B787Dreamliner المقرر نهاية شهر آيار الحالي".

من جانبهم، أكد ممثلو Boeing، بحسب البيان، "استمرار تقديم الدعم للخطوط الجوية العراقية لضمان التشغيل الأمثل للطرازات التي سلمت لها والطائرات الأخرى المقرر تسليمها لاحقاً".

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