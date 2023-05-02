"المنصور الدوائية": خسرنا نحو 800 مليون دينار خلال العام الماضي

2023/05/02 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة المنصور للصناعات الدوائية، أنها خسرت نحو 800 مليون دينار خلال العام 2022، بعد توقف المعمل عن الإنتاج نهائياً.

وقالت الشركة، في التقرير السنوي، الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "لا توجد أي إيرادات خلال العام 2022 بسبب توقف المعمل نهائياً عن الإنتاج وإعادة تأهيليه وهيكلته بالكامل حسب متطلبات وزارة الصحة، بعد زيادة رأس المال التي صرفت لأغراض إعادة التأهيل".

وأضافت، أنها "حققت خسائر 799.7 مليون دينار خلال العام 2022"، مؤكدة أن "رأسمال الشركة ارتفع من 9.9 مليار دينار في العام 2021، إلى 16 مليار دينار في العام 2022".

وأشارت الى أن "هناك عدة معوقات منها عدم وجود سياسة واضحة للدولة فيما يخص الصناعة الدوائية، وانفتاح السوق الدوائي بشكل واسع خارج الضوابط والتعليمات وتقلبات سعر صرف الدولار أمام الدينار".

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