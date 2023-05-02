محمد بن راشد يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين.. ويُبرز أهمية العلاقة بين الخرطوم والإمارات

2023/05/02 | 13:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس وزراء الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين الذين اضطرتهم ظروف القتال الذي يشهده هذا البلد لمغادرة منازلهم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

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