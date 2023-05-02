وزارة العدل: اطلاق سراح (592) نزيلاً خلال شهر نيسان الماضي

2023/05/02 | 13:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن اعداد النزلاء المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية، ومن بينهم المشمولين بالعفو العام والمطلق سراحهم بقرار العفو الخاص .

وذكرت الوزارة في بيان أن “عدد المطلق سراحهم لشهر نيسان الماضي بلغ (592) نزيلاً، من بينهم (532رجال) و(60 نساء)، بالاضافة الى (9) نزلاء مشمولين بقانون العفو العام ، وعدد (3) المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص”.

وبينت أن “عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغــاية 30 نيسان بلغ ( 9580 ) نزيلاً، فيما بلغ عدد المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص من شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 30 نيسان الماضي لعام 2023 (1175) نزيلاً”.

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