الصراع يدفع 100 ألف سوداني للجوء خارج البلاد.. وتحذير من انهيار المنظومة الصحية

2023/05/02 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت المعارك العنيفة في السودان، الثلاثاء، بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني "كارثي" وسط نزوح أكثر من 300 ألف شخص حتى الآن داخل وخارج البلاد.

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