الموت يغيب الخطاط العراقي عباس البغدادي

2023/05/02 | 14:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الثلاثاء ر 2023، الخطاط العراقي عباس البغدادي.وقال تجمع فناني العراقي في بيان نعي “بمزيد من الاسى والحزن ننعى خبر وفاة الخطاط العراقي الكبير الاستاذ عباس البغدادي ؛ سائلين العلي القدير ان يتغمد روحه بواسع رحمته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان”.ويعد عباس البغدادي المولود في بغداد عام 1949 مؤلفا ومعلما للخط العربي […]

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