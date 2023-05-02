رئيس الجمهورية يأمل تشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا

2023/05/02 | 14:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، عن أمله بتشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ،ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو والوفد المرافق له بحضور السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو غريغانتي”، […]

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