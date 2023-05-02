2023/05/02 | 14:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، الاثنين، في حوادث تصادم بين...

ظهرت المقالة مقتل 6 أشخاص جراء تصادم نحو 100 سيارة في ولاية إيلينوي الأمريكية أولاً على المسلة.

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