رئيس الجمهورية للكرد الفيليين: من المهم أن تتوحد كلمتكم لتتحقق مطالبكم

2023/05/02 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الثلاثاء، الكرد الفيليين

إلى توحيد كلمتهم من اجل الحصول على

حقوقهم وازالة الظلم الذي تعرضوا له على

يد النظام السابق.

جاء ذلك في كلمة القاها بالنيابة عنه

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