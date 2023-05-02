اكثر من (105) الف حالة زواج وطلاق في الربع الاول من العام الجاري

2023/05/02 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محاكم الاحوال الشخصية في العراق

اكثر من (105) الف حالة زواج وطلاق خلال

الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري

(2023).

ووفقا للإحصائيات التي نشرها مجلس

القضاء الاعلى على موقعه الرسمي،

وتابعتها وكا

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