2023/05/02 | 14:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EiXPK6P-CPQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فرحة عراقية بعودة مهرجان الربيع لموطنه الموصل | صباح الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فرحة عراقية بعودة مهرجان الربيع لموطنه الموصل | صباح الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).