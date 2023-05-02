مقتل شيخ عشيرة في ذي قار بنزاع مسلح وقوات الأمن تتدخل

2023/05/02 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شيخ عشيرة الشرامطة أثر إندلاع نزاع عشائري في قضاء سوق الشيوخ بمدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاع عشائري بسبب خلافات على اراضي زراعية أودى بحياة شيخ عشيرة الشرامطة خالد تركي كبيح بالقرب من الجسر المالح في قضاء سوق الشيوخ بالناصرية".

وأضاف أنه "تم اصابة احد اقرباء الشيخ بجروح بليغة اثر النزاع العشائري"، مبيناً أن "القوات الامنية القريبة من مكان النزاع تدخلت من اجل انهاء النزاع بين الطرفين".

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