2023/05/02 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أجل انعقاد الجلسة رقم 12 لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وفي وقت سابق، رفع مجلس النواب جلسته، إلى يوم الثلاثاء المقبل، وسط تطلعات باستئناف العمل على تعديل الموازنة واقرارها.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الثلاثاء المُقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل انعقاد الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل انعقاد الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).