اعتقال مجرم حرق شاب بمادة

2023/05/02 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، قبض على مجرم قام بحرق شاب بمادة التيزاب في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القبض على المجرم الذي قام بحرق شاب بمادة التيزاب والذي نشر عبر مواقع التواصل".وبالتفاصيل القصة، تعرض شاب، في العاصمة بغداد، الى الحرق بمادة "التيزاب" في سيارته، بمنطقة صليخ شمالي بغداد.

وأما السبب لعملية احراقه، فتمثل بالخلاف حول خط لنقل أحدى الموظفات.يذكر أن الشاب، وهو طالب بالمرحلة الجامعية، كان يقل أحدى الموظفات بصورة مستمرة، اما الشخص الذي قام بحرقه فكان هو من يقلها بصورة "خط" قبله.وطالب ذوي الشاب، وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بإنزال اقصى العقوبات بحق المجرم الذي قام بحرق ابنهم، بصورة "بشعة".واهتزت منطقة الصليخ من "بشاعة" الحادثة لاسيما انها حصلت نهاراً امام منزل الموظفة المعنية.وذكرت مديرية اجرام بغداد، أن "تحقيقات المتهم بحرق شاب ستعرض لاحقاً".

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