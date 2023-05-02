المالية النيابية: لا يمكن تحديد موعد زمني دقيق لإقرار الموازنة

2023/05/02 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، الثلاثاء، إنه لا يمكن تحديد موعد زمني دقيق لاقرار قانون الموازنة.

وأضاف الكلابي، أن "اللجنة تعمل بأقصى ما يمكن وأن الميزانية ضخمة وفيها تفاصيل مالية كثيرة جداً"، بحسب "الفرات نيوز".

وتابع، أن "اجتماعات اللجنة المالية تستمر حتى ساعات متاخرة من الليل وأن ما تقوم به جهود جبارة".

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