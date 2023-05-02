7.7 مليار دولار إيرادات العراق النفطية في شهر واحد

2023/05/02 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، أن إيرادات شهر نيسان الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار، فيما أشارت الى أن معدل سعر البرميل الواحد أكثر من 79 دولاراً.

وذكر بيان للوزارة، أن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغت 98 مليوناً و634 ألفاً و947 برميلاً، بإيرادات بلغت (7.796) مليارات دولار".

وأضاف، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 98 مليوناً و634 ألفاً و947 برميلاً"، مبيناً أن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 ملايين و288 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (79.04 ) دولاراً".

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