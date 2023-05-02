السودان.. قوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مقاتلة من طراز

2023/05/02 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوات الدعم السريع السودانية إنها أسقطت، صباح الثلاثاء، مقاتلة تابعة للقوات المسلحة من طراز "ميغ" خلال الاشتباكات الدائرة بالعاصمة الخرطوم.

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