احداث سنجار الاخيرة، دعوة بيضاء للعودة و شرح للواقع

2023/05/02 | 15:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار في الايام القليلة الماضية، انفجر رواد السوشيال ميديا المتطرفين بوجه الديانة الايزيدية بعد إشاعات حرق و نهب جامع الرحمان في قضاء سنجار و بعد محاولة الحكومة العراقية لإعادة بعض العوائل من المكون السني و اللذين يشتبه بهم بمساعدتهم لداعش و مؤازرتهم للتنظيم، سارع الشارع الايزيدي لدعوة النازحين الايزيديين للعودة الى …

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