2023/05/02 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع وزير دفاع جمهورية إيطاليا غويدو كروسيتو، والوفد المرافق له، سبل توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية، على مختلف المستويات. وذكر المكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وايطاليا يبحثان توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وايطاليا يبحثان توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وايطاليا يبحثان توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).