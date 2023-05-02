"كاف" يدين سلوك مشجعين بعد وفاة سيدة قبل مباراة الأهلي والرجاء المغربي

2023/05/02 | 15:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في بيان صدر، الإثنين، إن الاتحاد "أدان بشدة" سلوك مشجعي كرة القدم في مباراتين بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت، في تونس والمغرب.

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