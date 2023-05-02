وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يكرّم طاقم دورية في بغداد

2023/05/02 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كرم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، اليوم الثلاثاء، طاقم دورية في العاصمة بغداد، بعد عملية القاء القبض على مطلقي عيارات نارية بحي الجامعة.

وذكر بيان لإعلام وكالة شؤون الشرطة وتلقته (بغداد اليوم) أن " الفريق الخالدي كرم كلا من المفوض ماهر رائد جاسم والمفوض حيدر محمود حمزة، منسوبي قاطع نجدة حي الجامعة بعد القاهم القبض على شخص قام بإطلاق العيارات النارية مباشرة على المواطنين ضمن منطقة حي الجامعة في العاصمة".

وأوضح البيان أنه "تم تكريمهما مادياً ومعنوياً من قبل وكيل شؤون الشرطة ليكون حافزاً لهما ولإقرانهما ولسرعة انتباههما واجراءهما باحتواء الموقف".

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