بعد اعتقال مسلح حاول مهاجمة مواطنين في بغداد.. تكريم منتسبين مادياً ومعنوياً

2023/05/02 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنكرم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، اليوم الثلاثاء، المنتسبين الذين قاموا بالقاء القبض على مطلق العيارات النارية في منطقة حي الجامعة بالعاصمة بغداد.

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