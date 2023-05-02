روسيا تتجاوز العراق وتصبح أكبر مصدر نفط الى الهند في نيسان

2023/05/02 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أفادت وكالات غربية، نقلًا عن بيانات من الشركة المحللة Vortexa، أنه في أبريل/ نيسان، ولأول مرة، استوردت الهند نفطًا روسيًا أكثر من المواد الخام من المملكة العربية السعودية والعراق.

وجاء في المنشور أن "واردات النفط الروسية إلى الهند تجاوزت لأول مرة الحجم الإجمالي للشحنات من المملكة العربية السعودية والعراق الشهر الماضي".

في أبريل الماضي، تلقت الهند 1.7 مليون برميل يوميًا من روسيا، وفقًا لشركة Vortexa.



في الوقت نفسه، بلغت شحنات أبريل من العراق 812 ألف برميل يوميًا، ومن السعودية 671 ألفًا.

ظل حجم واردات النفط الروسي دون تغيير تقريبًا على مدار الشهر - في مارس/آذار، بلغت الشحنات 1.6 مليون برميل يوميًا.



في نفس الوقت، قبل عام، كان الرقم 270 ألف برميل في اليوم فقط، حسب "بلومبرغ".

تظل روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند للشهر السادس على التوالي.



كما لاحظ محللو Vortexa، في وقت سابق، أن حصتها في الواردات الهندية في مارس ارتفعت إلى 34%.

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